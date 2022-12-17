Bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, Çilehane Mahallesi Alaçam Caddesi’nde M.Ç. ile F.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.E., tartıştığı M.Ç’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan F.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin çalışması sonucunda Kıran Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.E., Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.