Bicakla yaralama olayı şüphelisi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralama olayına karışan 4 kişiden 1’ i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Çilhane Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak’ta meydana gelen olayda, O.B. ile tartışan O.A. ve yanında bulunan T.N.K., G.K. ve K.G. tarafından darp edildi. İddiaya göre O.B., O.A. tarafından bıçaklandı. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.B. hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince T.N.K., G.K. ve K.G. gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan O.A. ise polis ekiplerince Altınyaprak Mahallesi’nde saklandığı evde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından T.N.K., G.K. ve K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ise tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.