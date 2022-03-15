banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası

Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ isimli proje kapsamında uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

SAMSUN 15.03.2022, 16:42
Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ isimli proje kapsamında uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Samsun Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Atakum Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime zabıta memurları, güvenlik görevlileri ve çok sayıda personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden narko-rehber eğitmenler Tuncay Alkan ve Hazel Öztekin tarafından yapılan sunumda narkotik suçlarla ilgili mevzuat hakkında bilgiler verilerek hem uyuşturucu maddenin hem de kullanıcının nasıl tespit edileceği ve nasıl önlem alınacağı konularına değinildi.

Satıcıların ana hedefinin özellikle genç kitle olduğunu ifade eden eğitmen Tuncay Alkan, gelecek kuşakların ‘akli, fiziki, psikolojik ve sinir sistemi üzerinden esir alınmaya çalışılarak’ sosyoekonomik çöküntü içerisine çekilmek istendiğini anlattı. Uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi konusunda başta kamu görevlileri olarak herkese görev düştüğünü ifade eden Alkan, narkotik suçlarla ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelede belediye görevlilerinin etkin katkısı için uyuşturucu maddelerle karşılaşması durumunda derhal emniyet yetkililerine bildirmeleri istendi.

“Gençlerimizi korumak zorundayız”

Uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde kullanımı toplumlar için büyük bir tehdit unsuru. Bu tehdit karşısında gençlerimizi ve toplumu çok yönlü çalışmalarla korumak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumu kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz. Belediyemiz halkın içinde ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözümler üreten bir kuruluş olduğundan bu mücadelede gayet önemli bir yere sahiptir. Mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi için personelimizi de sık sık yapılan eğitimlerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19