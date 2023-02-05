Belediye personeli sıfır atık konusunda bilgilendirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanlığının ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi gibi genel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de "Sıfır Atık Yönetmeliği" yayımlandı. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde çevre eğitimleri veriliyor. Bu anlamda Samsun Büyükşehir Belediyesindeki tüm birimlerdeki personele İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ‘Sıfır Atık Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Eğitim Salonu’nda gerçekleşen eğitim, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli çevre mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitim ile öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertaraf edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi.

Ayrıca, elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları konularında personele bilgi verildi.