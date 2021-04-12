Belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi altına alınan Terme Belediyesi Meclis Üyesi Aydın Ekiz, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’un Terme ilçesinde belediye meclis üyesi Aydın Ekiz, 57 yaşında hayatını kaybetti. 11 Nisan Pazar günü geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı sonucu Samsun’da bir hastaneye sevk edilen Aydın Ekiz, 12 Nisan Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.