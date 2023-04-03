Bekir Develi’den ’Bizim Hikayemiz’ söyleşisi

Samsun’un Terme Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde televizyon programcısı ve yazar Bekir Develi, ’Bizim Hikayemiz’ adlı söyleşi yaptı.

Terme Belediyesi, Kültürel etkinlikler kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında televizyon programcısı ve yazar Bekir Develi ’Bizim Hikayemiz’ söyleşisiyle Termelilerle buluştu. Terme Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi. Hem eğlendiren hem de düşündüren hikayeleriyle Develi, özellikle gençlere ve ailelere önemli mesajlar verdi. Programa katılan Develi, izleyicilerden büyük alkış topladı. Develi, “Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Bu güzel akşam için değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Etkinlikler sürecek”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sözün ustası Bekir Develi’ye, hemşehrilerimize unutulmaz bir akşam yaşattığı için teşekkür ediyorum. Söyleşisiyle içimizi ısıttı, güldürürken düşündürdü. Değerli hemşehrilerimizi böyle güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.