Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte rengarenk görüntülere sahip şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı. Kilogram fiyatı 50 lira ile 130 lira arasında olan şeker ve çikolatalar bayrama kısa bir süre kala alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, gelen misafirlere hoş geldin ikramı olarak verilen bayram şekeri ve çikolatalar tezgahları süslüyor. Bayrama hazırlık yapan esnaflar, müşterileri bekliyor.

Geçen yıla nazaran asgari ücretle doğru orantılı şekilde fiyatların yükseldiğini ifade eden esnaflar, “Fiyatlar geride bıraktığımız bayrama göre yükseldi. Fakat asgari ücret de geçen yıla göre yüzde 95 yükseldi. Halkımız geleneğini sürdürerek evlerine bayramda şeker ve çikolata almaya devam ediyor. Fiyatlar ne olursa olsun bu bizim için gelenek haline gelen bir durumdur” dedi.

Samsun İlkadım ilçesi Saathane meydanı esnafları, “Şeker ve çikolata fiyatları kalitesine ve markasına göre 50 lira ile 130 lira arasında değişiklik gösteriyor. Satışlarımız henüz iyi olmasa da bayramın yaklaşmasıyla artacaktır diye umuyoruz” diye konuştu.