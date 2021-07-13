Bayburt Üniversitesi ile OMÜ ve SAMÜ arasında iş birliği

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamlarında ziyaret etti.

OMÜ Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Rektör Türkmen, Rektör Ünal’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek gelecek için başarı temennilerinde bulundu. Rektör Ünal ile Rektör Türkmen, iki üniversite arasında gerçekleşecek olan AR-GE ve proje çalışmaları ile iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşme, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Rektör Türkmen, OMÜ’nün ardından SAMÜ’yü ziyaret etti. Samsun Üniversitesi Şehir Ofisi’nde gerçekleştirilen ziyarette iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği konusunda istişarelerde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Rektör Türkmen ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Aydın’a teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret, anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.