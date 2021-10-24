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Bayat ekmekler can dostlara aş olacak

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize yerleştireceğimiz bayat ekmek toplama kutuları ile israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını arzuluyoruz. Bayat ekmekleri toplayarak yem niteliğinde kullanılmasını sağlamayı da hedefliyoruz” dedi.

SAMSUN 24.10.2021, 15:40
Bayat ekmekler can dostlara aş olacak

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize yerleştireceğimiz bayat ekmek toplama kutuları ile israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını arzuluyoruz. Bayat ekmekleri toplayarak yem niteliğinde kullanılmasını sağlamayı da hedefliyoruz” dedi.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğa Koruma Derneği ve Samsun Hayvan Hakları Komisyonu üyelerinin de katılımıyla İlkadım Belediyesi ekipleri, kent merkezi dışında yaşam mücadelesi veren can dostlarına yönelik besleme faaliyeti düzenledi. Besleme noktasına kuru mama, su ve yem bırakan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri ortaklaşa düzenlenen beslenme etkinliği ile can dostları yalnız bırakmadı.

“Bayat ekmekler aş olacak”

Hayvanların yaşam mücadelesine destek olmak amacıyla besleme faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sosyal sorumluluğumuzun farkındayız. Doğaya, hayvanlarımıza sahip çıkıp çevremizi koruma noktasında hayvan severlerimiz ve bağlı oldukları derneklerle birlikte ortaklaşa besleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda ilçemizde hem israfın önüne geçilmesi, hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması için ilçenin dört bir yanına bayat ekmek toplama kutuları yerleştireceğiz. İlk etapta 50 adet toplama kutusunu çöp konteynerlerinin yanına ve nüfus yerleşimi fazla olan sitelerimize konuşlandırmayı düşünüyoruz. Bayat ekmekleri toplayarak doğada bulunan hayvanlara yem olarak geri dönüşüm elde etmek istiyoruz. Böylece ulu orta sağa sola bırakılan ekmeklerin çöpe atılmadan tek bir yerde toplanmasını da sağlayacağız” diye konuştu.

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