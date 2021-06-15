Başparmak çıkıntısı ve tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, kadınlarda sıkı ve topuklu ayakkabı seçimi yüzünden oluşan başparmak çıkıntısının (halluks valgus) tedavi edilmediği takdirde hayat kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, başparmak çıkıntısı hakkında merak edilen soruları cevapladı. Türkmen, "Ayaklarımızda bulunan baş parmak, birinci parmak olarak da adlandırdığımız birleşim noktasında normalde düz olması gerekiyor fakat halluks valgus dediğimiz olay oradaki kemiğin dışa doğru çıkıntısı ya da ayaktaki şekil bozukluğunu anlatmaktadır" dedi.

Yürümede zorluk oluşturuyor

Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Özellikle kadınlarda sıkça görülen ve sıkı ve topuklu ayakkabı seçimi yüzünden oluşan halluks valgus bazı durumlarda genetik olarak aileden geçmekte ya da çevresel faktör dediğimiz durumlardan kaynaklanabiliyor. Kas ve kemik dengesizliği de bir etken oluyor. Birinci parmak çıkıntısı olduğu yerde içeri doğru devam ederken diğer parmakları da itiyor ve ayağın geneline yayılan bir şekil bozukluğu meydana geliyor. Olay sadece birinci parmağın dış bölgesinde meydana gelirken tüm ayak parmaklarına yayılıyor ve ayağın şeklini bozarak kişide yürüme bozukluğu meydana getiriyor. Sıkı ayakkabı giymekten ayakların o ayakkabının şekline göre girerek ayak parmaklarında büyük oranda şekil bozuklukları ve çıkıntılar meydana getirebilir. Bu çıkıntılar ayakkabıya değdikçe nasırlaşma bazen de kemiğin açığa çıktığı durumlar oluşuyor" diye konuştu.

"Şeker hastalarının dikkat etmesi gerekiyor"

Hastalığın tedavisinde söz eden Türkmen, "Özellikle şeker hastalarında bu durum çok önemli. Diyabet hastalarının ayaklarında oluşabilecek halluks valgus nedeninden ötürü vücuda bazı bakteriler girebilir. Bu da enfeksiyon riskine neden olur. Bu anlamda diyabet hastasının bu doğrultuda ayak bakımları özel önem taşır. Hastalığın tedavisinde öncelikle hastanın ayak röntgeni çekiliyor. Burada baş parmağın açısını ölçüyoruz. Eğer açı yüksek, çıkıntı büyük ise biz bunlara ameliyat önerebiliyoruz. 40-45 dakikalık bir operasyon oluyor. Her iki ayak için olabiliyor. Ameliyat sonrası bir gün boyunca ayağın yüksekte durması gerekiyor. Rutin kontrollerle birlikte hastanın özellikle nasıl bir ayakkabı seçimi yapması konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz" bilgilerini verdi.