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Başkanın eşi defnedildi

Samsun Alaçam Belediye Başkanı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Semra Acar (46), gözyaşları içerisinde defnedildi.

SAMSUN 29.05.2021, 13:45
Başkanın eşi defnedildi

Samsun Alaçam Belediye Başkanı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Semra Acar (46), gözyaşları içerisinde defnedildi.

Dün kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar’ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

46 yaşında hayatını kaybeden Semra Acar’ın cenazesi Yenicami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Şadibey Camisi’ne getirildi. Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı İlyas Acar, herkesten helallik istedi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Orhan Bal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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