Başkanı Özdemir: "Bu zorlu günleri devlet-millet el ele atlatacağız”

Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kahramanmaraş’ta kurdukları iftar çadırını ziyaret ederek, "Bu zorlu günleri devlet-millet el ele atlatacağız” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin ve Mahmut Gümüştekin ile birlikte Kahramanmaraş merkez Kılavuz Millet Bahçesindeki çadır kenti ve Kızılay’ın 50 bin kişilik kapasiteli yemek üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundular ve burada yürütülen çalışmalar hakkında Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam’dan bilgiler aldılar.

Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Samsun İl Emniyet Müdürü iken Kahramanmaraş’a atanan İl Emniyet Müdürü Dr Ömer Urhal’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler ziyaretin ardından Havza Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde Piri Reis Ortaokulunda kurulan iftar çadırlarını ziyaret ettiler.

İftar saatinin yaklaşması ile birlikte ocağın başına geçen, depremden etkilenen vatandaşlara iftar yemeği ikram eden ve afetzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Özdemir daha sonra masaları tek tek ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Havza Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin ve Mahmut Gümüştekin katıldı.

Başkan Özdemir iftar çadırına gelen depremden etkilenen çocuklarla tek tek ilgilenerek çocuklara hediyeler verdi.

Afet bölgesinde koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’ta görevini sürdüren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Havza Belediyesi İftar Çadırını ziyaret etti.

Ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir iftar çadırında ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya bilgiler aktararak yürüttükleri çalışmalarında Vali Dağlı ve ekibine kolaylıklar diledi.

Bölgede kurulan iftar çadırlarında depremden etkilenen vatandaşlara iftar ve sahur yemeği ikram edildiğini belirten Başkan Özdemir, “Depremzede kardeşlerimiz iftar çadırlarımızda oruçlarını açabildiği gibi, kaplarıyla yemek de alabiliyor. Rabb’im tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Allah’ın izniyle bu zorlu günleri devlet millet el ele atlatacağız” diye konuştu.

Deprem bölgesinde depremzede çocuklara yönelik olarak bölgede kurulan etkinlik çadırı ile çocukların yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Özdemir; “Çocuklarımızın yüzünde oluşacak bir gülümseme için çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli ve Onların keyifli bir Ramazan ayı geçirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.