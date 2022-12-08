Başkan Yılmaz: “Tarımda çok daha iyi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, tarımdaki ilerlemeyi daha üst seviyeye çekmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis Üyeleri ile birlikte oda organ seçimleri sonucu güven tazeleyen STB Başkanı Sinan Çakır’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Yılmaz ve Çakır ziyarette Samsun ve Çarşamba’da devam eden projeleri ve yürütülen alt yapı çalışmalarını istişare etti.

Ziyarette Başkan Yılmaz ve Çakır, Samsun ve Çarşamba’da yürütülen yeni projelerin bölgeye olan katkılarını istişare etti. 2022 yılının son ayında, bölgede yapılan tarımsal çalışmaları değerlendiren Başkan Kazım Yılmaz, “Bölgemiz gücünün her yıl olduğu gibi bu yılda artırmaya devam etmiştir, ancak biz bu ilerleyişi daha da kuvvetlendirmek istiyoruz, tarım ürünlerindeki avantajımızı kullanarak, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir konuma ulaşmış olmayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve İlhan Peker ile birlikte, STB yönetimine, hayırlı olsun dileklerinde bulunurken STB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Odabaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Demir Küçük ve Salih Apaydın’ın bulunduğu ziyarette Yılmaz, Çakır ve yönetimine başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Yılmaz, Başkan Çakır’a Çarşamba’nın fındığını, Meclis Başkanı Hacı Toraman ise Çarşamba’nın yumurta topuk ayakkabısının minyatürünü hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, güven tazeleyerek yeniden ÇTB Başkanlığına seçilen Kazım Yılmaz ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar dileyerek, ziyaretlerinden ötürü Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.