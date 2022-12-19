Başkan Yılmaz: “Tarım üreticilerimizi destekliyoruz”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Tüm üreticilerimizi destekliyor, bölgemizde ekonomiye can verecek tüm adımları takip ediyor ve topraklarımızın büyüyerek değerlenmesine destek olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy ve Üretici Hilmi Karaca, ekim ayında gerçekleşen borsa organ seçimleri sonrası güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Samsun ve Çarşamba’da üretilen tarım ürünleri ve tarım ürünlerinin işlenmesine ilişkin Başkan Oy ve Üretici Karaca ile istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, “Samsun ve Çarşamba, Karadeniz Bölgesi’nin en değerli tarım arazilerine sahiptir. Büyüklerimiz bu doğal imkanı değerlendirerek yüzyıllardır verimli topraklarımızı işlemişlerdir. Bizler Ticaret Borsası olarak küçükten büyüğe tüm üreticilerimizi destekliyor, bölgemizde ekonomiye can verecek tüm adımları takip ediyor ve topraklarımızın büyüyerek değerlenmesine destek olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Samsun ve Çarşamba’nın tarımsal faaliyetlerinin gündeme alındığı ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyeleri Mehmet Arslan ve İlhan Peker, Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, Borsa Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı ve İş insanı Salih Alver iştirak etti.