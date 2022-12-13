Başkan Yılmaz: “Emniyet güçlerimizin yanındayız”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek’e iadeiziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Yılmaz, “Emniyet müdürümüze borsamıza gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü teşekkür ediyoruz. Meclisimiz ile müdürümüzü ziyaret ederek, emniyet güçlerimizin yanında olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz” dedi.

Yılmaz ile Çarşamba’nın güvenliğine ilişkin konularda istişarede bulunan Çiçek, “İlçemizde huzur içerisinde yaşanması için teşkilatımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önceki görüşmelerimizde Çarşamba’da yürütülen fındık ticaretinin güvenliği hususunda Borsa Başkanımız Kazım Bey ile istişarelerde bulunmuştuk. Bu yıl fındık sezonu içerisinde yok denecek kadar az sayıda hırsızlık vakası yaşadık. Denetimlerimiz devam ediyor. Milletimiz bize her konuda ulaşabilir. İhbar hatlarımız aktif bir biçimde çalışıyor” diye konuştu.

Ziyarete ayrıca ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Borsa Hukuk Danışmanı Avukat Berivan Yaralı iştirak etti.