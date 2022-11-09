Başkan Yılmaz: “Çarşamba geleceğin şehri”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Bizler için önemli olan Çarşamba’nın geleceğin şehri olan bir kent konumunda olmasıdır. Bunun için çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve yeni meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yıldırım ile Çarşamba’nın güncel konularına ilişkin istişare eden Yılmaz, önümüzdeki yıllarda Çarşamba için her zamankinden daha büyük bir gayretle çalışılacağını belirterek, “Borsa olarak, ilçemizin, hemşehrilerimizin ve üyelerimizin sosyoekonomik anlamda ilerlemesine katkı sunmak adına yeni dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni faaliyetlere ve projelere adım atarken kıymetli kaymakamımız ile görüş alışverişinde bulunarak hemşehrilerimizin istek ve önerileri hususunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bizler için önemli olan Çarşamba’nın geleceğin şehri olan bir kent konumunda olmasıdır. Bunun için çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Yıldırım’ın tebriklerini kabul ederek nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Hüseyin Işık, İlhan Peker ve Genel Sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu.