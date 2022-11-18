Başkan ve çocuklar ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’i izledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen anketle öğrencilerin belirlediği ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini çocuklarla birlikte izledi.

İlçede öğrencilere yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediğimiz anketle öğrencilerimizin belirlediği ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini onlarla buluşturduk. Hürkuş ve arkadaşlarının Gökbey’i kurtarmak için çıktıkları macera dolu yolculuğu neşe ve heyecan içerisinde izledik. İlçemizde çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak, milli ve kültürel değerlerimizi konu edinen, hayal güçlerini geliştirmelerine imkân sağlayacak farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sandıkçı’dan öğrencilere müjde

Etkinliğin gerçekleştiği sinema salonunda film öncesinde öğrencilerle sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatil döneminde öğrencilere yeni bir sinema etkinliği düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatil döneminde de sizler için yeni bir sinema etkinliği düzenleyeceğiz. Sizlerden tek bir isteğim var. Yarıyıl tatil dönemine kadar üç kitap okumanızı istiyorum” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı’nın müjdesi öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Etkinlik sonunda veliler Başkan İbrahim Sandıkçı’ya ilçede çocuklar ve gençler adına yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinlikler için teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik kapsamında 200 öğrenci sinemada ücretsiz bir şekilde ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini izledi.