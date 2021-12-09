Başkan Topaloğlu: “Sporcularımızın yanındayız”

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

19-24 Kasım tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası’nda 19 Mayıs Belediye Spor Kulübünün lisanslı sporcusu Sinem Özkan 68 kiloda büyükler kumite kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca, sporcu Sinem Özkan’ın da aralarında yer aldığı Büyükler Kadın Kata Takımı da dünya üçüncülüğü kazanarak bronz madalya sahibi oldu.

19 Mayıs Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sporcumuzu öncelikle tebrik ediyor, 2022 yılında Brezilya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Kardeşimizin yolu açık olsun. Bizler onun her zaman yanındayız” dedi.