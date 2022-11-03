Başkan Topaloğlu: “Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek”

Samsun’un 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, spora ve sporcuya olan desteklerinin her zaman süreceğini söyledi.

Antalya’da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na 53 ülkeden yaklaşık binin üzerinde sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Gerçekleşen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Burak Deniz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 21 yaş altı sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olan ilçemizin evladı Burak Deniz kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, spora ve sporcuya olan desteğimizin her zaman süreceğini bir kez daha belirmek istiyorum” dedi.

Şampiyon Burak Deniz, hedefinin büyükler şampiyonasında da dünya şampiyonu olmak olduğunu, bunun için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.