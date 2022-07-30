Başkan Togar’dan yangında evi hasar gören aileye destek

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yangın sonucu evde oluşan hasar nedeniyle çadırda kalan aileyi ziyaret ederek yanan evi eski haline getirmek için destek olacaklarını belirtti.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde Batcı ailesinden 4 kişinin kaldığı tek katlı evde, 10 gün önce elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evi hasar gören ve eşyalarının büyük bölümü yanan aileye Tekkeköy Belediyesi el uzattı.

Belediye tarafından aileye kalabilecekleri çadır sağlandı ve diğer acil ihtiyaçları da düşünüldü. Belediye Başkanı Hasan Togar da aileye ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giderek Celal ve Zübeyde Batcı ile görüştü. Durum tespiti yapan ve bilgi alan Başkan Togar, ailenin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Togar, “Ailemizin yaralarını sarmak için tespitlerimizi yaptık. Kısa sürede gerekli çalışmaların ardından yanan evi eski haline getireceğiz. Rabb’im her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Hasan Togar’a ziyaretinde AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da eşlik etti.