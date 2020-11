Başkan Togar’dan üniversite adaylarına ‘hazırlık kitabı’ desteği

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde ücretsiz düzenlenen üniversite hazırlık kurslarında yükseköğrenim sınavlarına hazırlanan öğrencilere üniversite hazırlık kitapları hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Güngör ile öğrencileri ziyaret eden Başkan Togar öğrencilere gelecek ile ilgili tavsiyelerde bulunduktan sonra üniversite hazırlık kitaplarını tek tek ağıttı.

“Eğitim alanındaki her türlü çalışmada elimizi taşın altına koyuyoruz”

Eğitim öğretim ile ilgili her türlü faaliyet ve yatırımı her şeyin üstünde tuttuklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Eğitim her zaman önceliğimizdir. İlçemizde eğitimin en üst seviyelere taşınması için kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Yeni okullar, yeni eğitim yuvaları kazandırmanın yanında mevcut okullarımızın da her türlü ihtiyacını gidermeye gayret ediyoruz. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bunların dışında öğrencilerimizin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için yaklaşık 500 öğrencimize tablet hediye ettik” dedi.

“Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerimizin Yanındayız”

Geleceğini belirleme yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrencileri unutmadıklarına dikkat çeken Togar, “Eğitime ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize farklı alanlardaki desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu bağlamda ilçemiz halk eğitimi merkezimizde açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerimize belediyemiz tarafından temin edilen üniversite hazırlık kitaplarını dağıttık. Aydınlık yarınlarımızın teminatı öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Güngör başkan Togar’a teşekkür ederek halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan hediyeyi takdim ettiler.