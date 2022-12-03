Başkan Togar’dan engellilere tekerlekli sandalye teslimi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları ziyaret ederek akülü ve manuel tekerlekli sandalye teslimi yaptı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ziyaretlerine 19 Mayıs Mahallesi’nden başladı. İlk olarak 7 ay önce yaşadığı talihsiz kazada kollarını ve bir ayağını kaybeden 19 yaşındaki Ali Şenel’i ziyaret eden Başkan Togar, onun tekrar hayata tutunmasını sağlayacak yapay kollara kavuşması için gereken desteği sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Ali Şenel’e tekerlekli sandalyesini teslim eden Togar, daha sonra Çınaralan Mahallesi’nde Orhan Yıldız’ın konuğu oldu. Kendisine bir tekerlekli sandalye teslim eden Togar, Yıldız’a güçlenip toparlanması halinde bir akülü sandalye hediye edeceğinin de sözünü verdi.

Son olarak Kirazlık Mahallesi’nde Ahmet Keleşoğlu’nu ziyaret eden Togar, evine çıkan merdivenleri kendisine engel görmeyip hayatın içine karışmak için azim gösteren Keleşoğlu’na da bir akülü sandalye hediye etti.

Başkan Hasan Togar yaptığı açıklamada, “Hepimiz birer engelli adayı olarak hayatlarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle onları dün unutmadığımız gibi bugün de yanlarındaydık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelli vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Son 9 yılda 1050 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın engellerini kaldırmanın, bugün de 3 ailemizi daha akülü ve manüel tekerlekli sandalyeyle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün bu özel günümüz çerçevesinde bu etkinlikleri gerçekleştirdik fakat sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi tüm bireylerimizin bir gün değil her gün yanında olmaya çalışıyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.