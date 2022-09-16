Başkan Togar’dan atık depolama tesisi açıklaması: “Hiçbir olumsuz projenin yanında olmayacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bir sanayi kuruluşunca ilçeye yapılmak istenen atık depolama tesisine karşı çıkarak, “Biz burada yaşadığımız ve bu görevlerde olduğumuz sürece istemediğimiz hiçbir şey bize rağmen burada yapılamaz” dedi.

Eti Bakır A.Ş. tarafından, Tekkeköy’de 4 kırsal mahallede 81,44 hektar alana Atık Depolama Tesisi (flotasyon atığı ve fosfojips) kurmak için Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) talebinde bulunuldu. İlçede tepkilere neden olan gelişmeyle ilgili Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’dan da bir açıklama geldi.

Tekkeköy Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen programda konuşarak çevreye zarar verecek tesisin yapımına karşı oldukları belirten Başkan Togar, “Sevdalı olduğumuz ilçemizin taşına, toprağına, suyuna, havasına zerresine zarar verecek; ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz her bir bireyimizin sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü projeye bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sonuna kadar karşıyız, karşı olmaya da devam edeceğiz. Son 20 gündür ilçemizde tüm şehri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanmaktadır. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum; sanayi ve sanayici hepimiz için çok kıymetlidir. Ama çok daha kıymetli olan geleceğimizdir, toprağımızdır. Söz konusu ilçemizin geleceği ve yarınları ise toprağı, havası ve suyu ise bu konuda biz idmanlıyız. Kaldı ki söz konusu proje bölgesi bizim ilçemiz ve benim köyüm benim babamın atalarımızın mezarının olduğu köy. Hiç kimse bizim ilçemizi köyümüzü bizden daha fazla sevdiğini iddia etmesin. Hele hele bu ilçede oturmayan bu ilçede yaşamayan kimse bizim ilçemizi bizden daha fazla sevdiğini iddia etmesin. Yani kısaca biz burada yaşadığımız ve bu görevlerde olduğumuz sürece istemediğimiz hiçbir şey bize rağmen burada yapılamaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum yıllar önce Tekkeköy’de santrale karşı ve Büyüklü’deki ocağa karşı bizler mücadele ederken tabiri caizse sinema izler gibi tiyatro izler gibi izleyenlere sesleniyorum, buradan hiçbir muhalefet grubuna ekmek çıkmaz. Herkes işine baksın” dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları Programları çerçevesinde Tekkeköy’e gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ve MYK üyeleri ile MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve muhtarlar programda yer aldı.