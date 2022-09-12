Başkan Togar: “Bu yıl 4 yeni okulumuzu öğrencileriyle buluşturduk”

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz büyüyüp gelişirken eğitim imkanlarını da bu doğrultuda artırıyoruz. Bu yıl ilçemizde 4 yeni okulumuzu öğrencileriyle buluşturduk” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Kaymakamı Dr. Polat Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile birlikte okulları ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret programı, Tekkeköy Anaokulu’ndaki miniklerle başladı ardından Atatürk İlkokulu’na gidilerek birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelindi. Daha sonra ise bu yıl ilk kez öğrenci alan Adeka Ortaokulu’nun açılış kurdelesi kesildi.

Burada ortaokul öğrencilerine hitap eden Başkan Togar, “Az önce eğitim hayatına yeni adım atan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi evlatlarımızı ziyaret ettik. Şimdiyse sınıfınıza misafir olarak mutluluğunuzu paylaşıyoruz. Biz de sizler kadar heyecanlıyız. Çünkü bizlerin ve bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizin en iyi şekilde eğitim almanız ve bu eğitimlerle kendinizi yetiştirmeniz, vatan millet şuuruyla eğitimli, bilinçli nesiller olmanız bizi ileriye götürecektir. Rabb’im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin” dedi.

“Son 2 yıldır Samsun’un en çok göç alan ilçesi durumundayız"

Tekkeköy büyüyüp gelişirken eğitim imkanlarını da bu doğrultuda artırdıklarını söyleyen Hasan Togar, “Son 2 yıldır Samsun’un en çok göç alan ilçesi durumundayız. İlçemiz giderek büyüyüp gelişiyor ve bu doğrultuda ihtiyaçları da artıyor. İlçemizin gelişimine orantılı olarak hem spor hem turizm anlamında öne çıkacak işlere imza atıyoruz. Olmazsa olmazımız eğitim alanında da yatırımlarımız hızla sürüyor. Eğitimde imkanları artırmak üzere de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yıl ilçemizde 4 yeni okulumuzu öğrencileriyle buluşturduk. Bugün ziyaret ettiğimiz Adeka Ortaokulumuz da bunlardan bir tanesi. Bu yıl içerisinde yapımı tamamlandı ve bugün açılış kurdelesini kestik. Okulumuz fiziki yapısının yanında tüm bilgi teknolojileri ile donatıldı. Öğrencilerimizin giydikleri mor formaları da Samsunsporumuzun 15 dilde kadına şiddete hayır evrensel mesajını içeren mor formalarla benzerlik taşımasıyla gerçekten çok şık olmuş. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Dr. Polat Kara ise öğrencilere hitaben, “Bu eğitim öğretim yılı sonunda eğitim hayatınızdaki ortaokul safhasını bitirecek inşallah liseye geçeceksiniz. Başarılarınızı devamını ve ömür boyu sürmesini diliyorum” şeklinde konuştu.