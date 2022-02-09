Başkan Sarıcaoğlu’ndan ilaç gibi proje

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini ilçede yaygınlaştırmak amacıyla kolları sıvadı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe genelinde birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve ilçesinin bu alanda da öne çıkmasını sağlamak amacıyla Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesini başlattı. Başkan Sarıcaoğlu, “Bu projeyle köylerimizde ekonomik girdisi yüksek ürünler yetişmesini sağlayarak hem ilçemizi cazibe merkezi yapacağız hem de tersine göçü sağlayacağız” dedi.

Kavak’ı bu sektörde öne çıkartacaklarına inandığını ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçe olarak tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği alanında son yıllarda yapılan deneme ekimlerinden büyük başarı elde ettik. İlçemiz iklimsel özelliği bu ürünlerin yapılması için oldukça müsait. Belediye olarak bu zamana kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. İnşallah bunda da başarılı olacağız” diye konuştu.

“Büyük şehirlere göçenlerin geri dönmesin sağlayacak”

Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, proje ile kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerinin artırılmasını sağlayarak yıllar önce büyük şehirlere göçenlerinde geri dönmesini sağlayacaklarını söyledi. Sarıcaoğlu, “Tarım Bakanlığı’nın da desteğini dikkate alarak ilçemizde boş kalan arazilerimizin veya bundan önce değerlendirilmeyen arazilerimizi değerlendirmek maksadıyla Tarım İlçe Müdürlüğü’nün katkısıyla çiftçilerimizi bu alana yönlendirerek Kavak için önemli bir adım atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda gerek dünyada, gerekse Türkiye’de tıbbi bitkilere verilen önemin her geçen gün arttığına dikkat çeken Sarıcaoğlu, ilçede laventa, adaçayı, ekenezya ve hatmi çiçeği gibi tıbbı aromatik bitkilerin rahatlıkla yetiştirilebildiğini belirtti. Sarıcaoğlu, “ Tıbbi ve aromatik bitkiler özellikle tıpta alternatif olarak kullanılıyor. Ayrıca gıda sanayisinde kullanılıyor. Birçok ilacın ham maddesi olan ve ilçemizde rahatlıkla yetiştirilebilen bu bitkilerin geliştirilerek ekonomiye kazandırılmasını ve insanımızın daha çok kazanmasını arzu ediyoruz. Amacımız çiftçimizin daha yüksek gelir elde edip, refah seviyesini yükseltmesi ilçemizi de bu alanda merkez haline getirmektir" ifadelerini kullandı.