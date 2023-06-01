Başkan Sarıcaoğlu hacı adaylarını dualarla yolcu etti

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hac ziyareti için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını dualarla yolcu etti.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Kavak Otogar Meydanında düzenlenen uğurlama programına katılan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Programda konuşan Başkan Sarıcaoğlu, “Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti,İnşallah gidemeyenlere de nasip eder. Bugün kutsal topraklara gidecek hacı adayı kardeşlerimizin sevinç ve heyecanlarına şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim dualarını niyetlerini kabul etsin. Sağlıklı sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmelerini ve ailelerine kavuşmalarını nasip etsin” dedi.

İlçe Müftüsü Yakup Belen’de katıldığı uğurlama programında bu sene Kavak’tan 43 hacı adayının gideceğini belirterek hacı adaylarının sağlık ve sıhhatle gidip gelmeleri için dua etti.