Başkan Sandıkçı’dan vatandaşlara nohutlu pilav ikramı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Uludağ Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlara nohutlu pilav ikram etti.

Canik Belediyesi’ne ait ‘Gönül Sofrası’ aracıyla nohutlu pilav ikramında bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. ‘Gönül Sofrası’ uygulamasının vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını beyan eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, fiziksel yatırımların yanı sıra ilçede ’Sosyal Belediyecilik’ ve ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Halkla yakınlık kurmak ve gönül bağımızı güçlü kılmak üzere ‘Gönül Sofrası’ ekibimiz sürekli sahada hizmet vermektedir. Ekibimiz her sabah vatandaşlarımıza sıcak çorba, Cuma günleri de nohutlu pilav ikramında bulunuyor. Geçtiğimiz Regaib Kandili’nde de Gaziosmanpaşa Mahallemizde lokma dağıttık” dedi.

Fiziki yatırımlarla birlikte insana yapılan yatırımların da önemli olduğunu beyan eden Başkan Sandıkçı, “İnsanımızın yakınında olup sorunlarıyla ilgilenmek, derdiyle dertlenmek ve onlara çözüm sunmak için bu tür faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir” diye konuştu.