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Başkan Sandıkcı’dan Rektör Ünal’a tebrik
CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. YAVUZ ÜNAL’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK TEBRİKLERİNİ İLETTİ.
SAMSUN 21.08.2020, 16:21
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Ünal’a yeni görevinde başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Sandıkçı, Rektör Ünal’a hediye takdim etti.
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