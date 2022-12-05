Başkan Sandıkçı’dan gençlere salep ve simit ikramı

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yüzlerce gönüllünün katıldığı etkinlikte gençlere simit ve salep ikram etti.

“5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” dolayısıyla Canik Belediyesi, ilçede farkındalık etkinliği düzenlendi. İlçede yüzlerce gönüllü gencin katımıyla Doğu Park’ta gerçekleşen farkındalık etkinliğinde gençler, küresel ısınma, sıfır atık, temiz bir dünya ve temiz bir çevre konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla yürüyüş ve çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı gönüllü gençlerle birlikte etkinliğe katılarak onlara salep ve simit ikram etti.

“Gönül birliğinin hâkim olduğu bir dünya kurmalıyız”

Gönüllülüğün herhangi bir sınır tanımadığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gönüllülük bilincinin tüm bireylerde var olması gerekmektedir. Gönüllük herhangi bir sınır tanımaksızın toplumun ve çevrenin yararına hiçbir karşılık beklemeden koşuşturmaktır. Gençlerimiz de bu bilincin yaygınlaşması ve toplumda yer edinmesi açısından önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hep birlikte gönül birliğinin hâkim olduğu bir dünya kurmalıyız. Gençlerimizi bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Gönüllülük bilincinin toplumda yer edinmesi, toplum yararı için gecesini gündüzüne katan başta gençlerimiz olmak üzere tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun” dedi.

İlçede gönüllü gençlerle düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Sandıkçı, onlarla sohbet edip, salep ve simit ikramında bulundu. Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Sandıkçı, “Bu anlamlı etkinlik vesilesiyle gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimize sohbet edip, kendilerine simit ve salep ikramında bulunduk. Hem içimiz hem gönlümüz ısındı. Gönül Sofrası İkram Aracımız ile ilçemizdeki üniversite öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Havaların soğuması nedeniyle özellikle sıcak ikramlarda bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızla soframızı paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğu Park’ta gerçekleşen farkındalık etkinliğine ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gençler katıldı.