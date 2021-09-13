Başkan Sandıkçı YKS’de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Canik’te okuyup üniversite sınavlarında derece yapan öğrencilere “Başarı Sizden, Destek Bizden” sloganıyla hediye sözü veren Başkan İbrahim Sandıkçı, başarılı olan gençleri ödüllendirdi. Canik ilçesinde eğitim veren Canik İMKB Anadolu Lisesi mezunlarından Enise Menan, İshak Baki Tökel, Melek Tan ve Oğuzhan Oral üniversite sınavlarında derece yaparak Başkan İbrahim Sandıkçı tarafından ödüllendirildi.

“İkinci bir lisans okuyun”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; burs desteği, tablet bilgisayar ve cep telefonu ile ödüllendirdiği başarılı gençlere, “Kaliteli eğitim alan insanlara ihtiyacımız var. Siz de kendinizi çok iyi yetiştirin. İkinci bir lisans bölümü okuyun. Çift anadal ya da yandal eğitimi almaya gayret edin” tavsiyesinde bulundu.

Gençlere eğitimin önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi: “Pandemi döneminde biraz rehavet oluştu. Öğrencilerimizi motive etmek amacıyla bu tür dokunuşlar yapmak istiyoruz. Siz çok kıymetlisiniz. Bizden sonra bu ülkeyi sizler idare edeceksiniz. Siz ne kadar kaliteli eğitim alırsanız bu ülkeye olan katkınız da bir o kadar artmış olacaktır.”

“İş arayan değil, aranan kişi olun”

Velileriyle birlikte ödül almaya gelen gençlere İstanbul’un imkanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Medeniyetin beşiği olan İstanbul; tarihiyle, kültürüyle, eğitim ve iş imkanlarıyla uçsuz bucaksız bir derya. Hayat İstanbul’da daha iyi öğreniliyor. Eğitim süresi boyunca İstanbul’un bu güzel imkanlarını iyi değerlendirin. Heybenizi doldurun. Sürekli çalışın ve gayret edin. Okullarınızdan mezun olduğunuzda iş arayan değil, aranan kişi olun” şeklinde konuştu.

Kendisinin de üniversiteyi İstanbul’da okuduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İstanbul’daki burs imkânlarını mutlaka değerlendirin. Ben de İstanbul Üniversitesi’nde okudum. O yıllarda sekiz yerden burs alıyordum. Evden para istemezdim. Siz de girişken olun ve burs imkanlardan mutlaka faydalanın” ifadelerini kullandı.