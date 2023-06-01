Başkan Sandıkçı: “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Canik’e ömürlük eserler kazandırmaya devam edeceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Canik’e ömürlük eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Meclisi 2023 yılı Haziran ayı dönemi açılış toplantısı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Canik Belediyesi Meclis Üyeleri’ne sunum gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara ilçede devam ve planlan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda söz alan Canik Belediye Meclisi Grup Başkanları, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı üyelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik

Canik Belediye Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerine geçilmeden önce tek tek söz alan Canik Belediye Meclisi Grup Başkanları, vatandaşlar tarafından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde vatandaşlarımız istikrar ve güvenden yana oylarını kullanmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Milletimiz, ülkemizde gerçekleşen ve dünyanın takibinde olan seçim sürecinde başlatılan karalama kampanyalarına aldırış etmemiş, iradesini bir kez daha sandığa yansımıştır. Demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşen seçim sürecinde görev alan ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ettiğine şahitlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da ilçemiz için asla durmadan, yorulmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Canik’e ömürlük eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor”

İlçede altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlı ve kontrollü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dâhilinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve SASKİ’nin koordineli çalışmalarıyla altyapı işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklarımızda hemen üstyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım hizmetini sunarken, aynı zamanda cadde ve sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.