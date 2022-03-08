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Başkan Sandıkçı: “Topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidar”

İlçedeki kadınlarla ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini izleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Ülke topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidar” dedi.

SAMSUN 08.03.2022, 15:18
Başkan Sandıkçı: “Topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidar”

İlçedeki kadınlarla ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini izleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Ülke topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidar” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla ilçedeki Hanım Konakları’nda eğitim gören kursiyerler ve onlara eğitim veren usta öğreticilerle birlikte sinemada ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

“Topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidar”

Türk aile ve toplum yapısını ayakta tutan en temel unsurun ‘kadın’ olduğuna vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülke topraklarımızın ‘Anadolu’ olarak tanımlanması çok manidardır. Kadın bu topraklarda her zaman baş tacı, mukaddes addedilmiştir. Türkçemize yerleşmiş ‘anavatan, anayurt, anadil’ gibi tanımlamalar toplumu meydana oluşturan ve ayakta tutan temel unsurun kadınlarımız olduğuna en büyük örnektir. Bu toprakların birliği, dirliği, huzuru için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve onları yetiştiren mukaddes annelerimize minnettarız. Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyor olmamız annelerimizin dişini tırnağına takarak yetiştirdiği vatan evlatları sayesindedir” şeklinde konuştu.

Belediyedeki kadın çalışanlara karanfil takdim etti

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Canik Belediyesi’nde görev yapan tüm kadın çalışanları ofislerinde ziyaret ederek onlara karanfil takdim etti. Kadınların sosyal hayatın her alanında yer almaları gerektiğinin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, üreten, yetiştiren ve emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını vurguladı.

Canik’teki kadınların eğitimleri ve meslek edinmeleri amacıyla Belediye olarak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Bizler Canik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle kadınlarımızın her alanda sosyal statülerini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki kadınların eğitimi ve meslek sahibi olmaları noktasında ortaya koyduğumuz projelerimizle onlara destek olmaya gayret gösteriyoruz” beyanında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında ise “İlçemizi geliştirmek için emek veren mesai arkadaşlarımın ve toplumun temeli olan, hayatın her alanında yer alan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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