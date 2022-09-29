Başkan Sandıkçı: “Temiz bir Canik için çalışıyoruz"

Canik Belediyesi, ilçedeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçede vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin her köşesinde temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Temiz bir Canik için çalışıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımıza hijyenik bir yaşam alanı oluşturuyoruz”

İlçedeki temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizin her noktasında temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını belirlediğimiz program dahilinde düzenli olarak yıkıyoruz. Parklarımızda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza temiz, sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimizle temiz bir Canik için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek yeniliyoruz. Bakım ve onarımlarını tamamladığımız çöp konteynerlerimizin dezenfekte ederek yeniden hizmete sunuyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.