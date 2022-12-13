Başkan Sandıkçı: “Roman kardeşlerimize yönelik örnek projeleri hayata geçirdik”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan Roman kardeşlerimize yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda örnek projeleri hayata geçirdik” dedi.

Canik Belediyesi, personellerine yönelik eğitimlere ara vermeden devam ediyor. Canik Belediyesi’nin uygulayıcı pilot belediyeler arasında yer aldığı, yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Desteklenmesi Projesi (ROMACTED) Faz II” kapsamında belediye personelleri Proje Döngüsü Eğitimi aldı.

“Örnek projeleri hayata geçirdik”

İlçede yaşayan Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan Roman kardeşlerimize yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda örnek projeleri hayata geçirdik. İstihdamlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hijyen paketi hediye ettik. İhtiyaç sahibi Roman kardeşlerimiz için gıda kolisi ve sıcak yemek desteğimizi sürdürüyoruz. Roman kardeşlerimiz için yeni projeler kazandırmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik’te eğitimler sürüyor

Belediye personellerine yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediye personelimize yönelik eğitimler düzenlemeye ve farklı alanlarda eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Personelimizin vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.