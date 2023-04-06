Başkan Sandıkçı: “Polis huzurun ve güvenin teminatı”

Emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Polis huzurun ve güvenin teminatıdır” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Programda emniyet mensuplarının Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, emniyet mensuplarına sürdürdüğü özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Canik Meşe Tesisleri’nde gerçekleşen programa Samsun İl Emniyet Müdür Vekili Nihat Özen, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Kartal, Canik İlçe Emniyet Müdürü Necati Çeri ve emniyet personelleri katıldı.

“Huzurun ve güvenliğin tesisi için gecenizi gündüze katıyorsunuz”

İlçede görev yapan emniyet mensuplarının Ramazan ayını tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emniyet mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sandıkçı, “Emniyet personelimiz kamu düzeninin oluşması ve sürekliliğinin sağlanması adına çalışmalarına devam ediyor. Sizler her daim görevinizin başında huzurun ve güvenliğin tesisi için gecenizi gündüze katıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm emniyet personelimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda aynı sofranın etrafında bizleri buluşturan Yüce Mevla’ya sonsuz şükürler olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Vatan ve millet uğrunda şehadete erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum” diye konuştu.