Başkan Sandıkçı: “Önceliğimiz halkın talepleri”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, göreve geldikleri günden itibaren tek bir hedeflerinin olduğunu söyleyerek, “Canik halkının öncelikleri, belediyemizin de tek önceliği olmuştur” dedi.

İlçede uzun zamandır kentsel dönüşüm müjdesini bekleyen mahallelerin olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi’nin tek bir önceliği vardır, o da sevgili Canik halkıdır. İlçemizin doğru ve vatandaşımızın lehine bir gelişim göstermesidir. Bu güne kadar gerek büyükşehir belediyemiz ve gerekse bakanlıklar nezdinde yaptığımız bütün görüşmeler de bu doğrultuda olmuştur. Geçtiğimiz gün şehrimize gelerek, içinde ilçemizde de yer alan bir dizi alt yapı ve temel atma törenlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, ilçemizdeki kentsel dönüşüm alanlarını da bizzat yerinde incelemiştir. Kentsel dönüşüm için sağlam adımlar atılmış, vatandaşımızın refahı için geri sayım başlamıştır” diye konuştu.

Yeni bulvar yolu projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Canik ilçesini ziyareti esnasında kendisine birçok konuda bilgi verdiklerini vurgulayan Sandıkçı, “Kendisinin ilçemize ve ilçemiz ile alakalı konulara ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birçok konuda kendisine sunum yapma şansımız oldu. Bu anlamda ilçemizin imarı, kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, yeni bulvar yolu da dahil olmak üzere bilgi verdik ve projelerimizi sunduk. Şehrimiz ve ilçemiz adına büyük heyecan duyan bakanımız, ilçemizle ilgili de her zaman yanımızda olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a her zaman çok önem verdiğini söyleyen bakanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.