Başkan Sandıkçı: “Öğrencilerimiz Canik Keşif Kampüsümüzde kendini geliştirecek”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenen öğrenci seçme sınavına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Başkan Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz bir bilim ve teknoloji üssü olarak gençlerimiz ve çocuklarımıza hizmet verecek” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin bilim adamlarının yetişeceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı’na katılan öğrenciler ve aileleriyle sınav öncesinde bir araya geldi. Öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan, ailelerle sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Sandıkçı, kampüs hakkında yaptığı açıklamada, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz bir bilim ve teknoloji üssü olarak gençlerimiz ve çocuklarımıza hizmet verecek. Öğrencilerimiz Canik Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji alanında kendini geliştirecek ve bu alanlara hakim, yön veren ve üreten bireyler olarak çalışmalarını ortaya koyacaklar. Keşif Kampüsümüzde bulunan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarını öğrencilerimizi için her detayını düşünerek özel olarak hazırladık. Öğrencilerimiz keşif kampüsümüzde alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde kendileri için özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde teorik ve uygulamalı bir şekilde eğitim alacak. Çocuklarımız ve gençlerimizin kendini keşfetmesi, yeteneklerinin farkına varması ve en kaliteli eğitimi almaları için her daim yanlarında olacak, bu yönde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Düzenlenen yazılı sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler öğrenci seçme sınavının ikinci aşaması olan proje sınavına girmeye hak kazanacak. Her iki sınavda da başarı elde eden öğrenciler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) alanında uzman eğitmenleri eşliğinde 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde eğitim alacak.