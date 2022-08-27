Başkan Sandıkçı: “Keşif Kampüsü tamamlandığında ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek”

SAMSUN (İHA) – Canik Keşif Kampüsü’nde devam eden çalışmaları inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Keşif Kampüsümüz tamamlandığında ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Keşif Kampüsü’nü ziyaret ederek devam eden çalışmaları inceledi.

“Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek”

Canik Keşif Kampüsü’nün açılışının TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılamasının planlandığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz bilim alanında eğitim alacak, uygulayarak öğrenecek ve kendilerini geliştirecekler. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek Canik Keşif Kampüsümüzün açılışını şehrimizin ev sahipliğinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ’e teşrif edecek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmasını planlıyoruz” diye konuştu.

“İlçemizde cazibe merkezi haline gelecek”

Canik Keşif Kampüsü yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzün yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dış ve iç cephe çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız Keşif Kampüsümüzün çevre düzenlemesi ve iç tefrişat işlemleri sürüyor. Keşif Kampüsümüz tamamlandığında ilçemizde cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.