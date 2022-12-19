Başkan Sandıkçı: “İlçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle merkez ve kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımıza büyük bir özenle kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için ilçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz" dedi.

Canik Belediyesi ilçede yol çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yollarda bakım, onarım, genişletme, taş parke, sathi kaplama ve beton yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için ilçede yol çalışmalarının büyük bir özenle devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin yollarını ilmek ilmek işlediklerini söyledi.

“Vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz”

İlçede yol çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle merkez ve kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımıza büyük bir özenle kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. İlçemize yeni yollar kazandırıyor, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizde belirlediğimiz program dâhilinde sathi kaplama, taş parke, beton yol, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“İlçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz”

İlçeye yeni yollar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı geleceğe dönük, uzun yıllar kullanılabilecek bir şekilde tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için ilçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz. İlçemize yeni ve modern yollar kazandırmaya, vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.