Başkan Sandıkçı: “İlçemize geleceğe yönelik eserler kazandırdık”

Samsun’da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak, geleceğe yönelik nice eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan spora her alanda ilçemiz ve halkımız için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi, ilçeye vatandaşların rahatlıkla seyahat edeceği modern ve güvenli yollar kazandırmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede merkez ve kırsal mahallerde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gerçekleştirdiği mahallelerde vatandaşları ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, talep ve önerileri de dinledi. İlçede vatandaşlara en kaliteli ulaşım hizmetini sunmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Sandıkçı, “İlçemizde vatandaşlarımıza en kaliteli ulaşım hizmetini sunmak, onların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için yol çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde ilçemizin her noktasına modern yollar kazandırıyoruz. İlçemizin her caddesinde, her sokağında ekiplerimizle sahadayız” dedi.

Başkan Sandıkçı, ilçede üst yapı çalışmalarıyla birlikte alt yapı çalışmalarının da büyük bir titizlikte sürdüğünü belirterek, alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam edildiğini kaydetti. İlçede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Sandıkçı, talep ve önerileri de dinledi. Sandıkçı, “Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Kendilerinin taleplerini dinlerken, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız proje ve çalışmalarımızı anlatıyor, önerilerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızla ele ele, gönül gönüle, hizmet ediyoruz. İlçemize vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak, geleceğe yönelik nice eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan spora her alanda ilçemiz ve halkımız için gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.