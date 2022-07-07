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Başkan Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

SAMSUN 07.07.2022, 16:29
Başkan Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Huzurevinde kalan vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaşlılarla sohbet etti. Gerçekleşen bayram ziyaretiyle huzurevi sakinleri moral buldu.

Başkan Sandıkçı “Kardeşlik ve dayanışma ruhunun hâkim olduğu bayramlar manevi iklimlerdir. Büyüklerimizle bir araya gelerek bayramlaşmak, onların hayır dualarını almak ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmanın vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler nasip etsin” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ve çalışanlarına ikramlarda bulundu.

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