Başkan Sandıkçı: “Esnafımızın yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’te faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftası’nı kutlarken, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, bu yıl 35’incisi kutlanan Ahilik Haftası kapsamında ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Başkan Sandıkçı, ziyaret programı kapsamında ilçede ticari hayatlarına yeni başlayan esnaflara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ahilik geleneğinin Anadolu’da birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ahi Evran-ı Veli’den günümüze kadar uzanan ahilik geleneği, kültürümüzü ve medeniyetimizi yansıtan bir değerdir. Ticaret hayatımıza önemli katkısı bulunan bu gelenek sayesinde iş ahlakı, dürüstlük, adalet gibi kavramlar kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. İnsan emeğine değer katan bu anlayışla ticari ahlak bu topraklarda kök salıp gelişmiştir. Kardeşliği, esnaf dayanışmasını, birlik ve beraberliği temsil eden Ahilik anlayışı, usta çırak ilişkisiyle pek çok meslek dalında dürüst, adil, üretken zanaat ve ticaret erbabı yetiştirmiştir” dedi.

“Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Ahilik Haftası kapsamında düzenlediği ziyaretlerde ilçede ticari hayatlarına yeni başlayan işletme sahipleriyle bir araya gelen Sandıkçı “İlçemizde ticari hayatlarına yeni başlayan esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızla her fırsatta bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Esnaflarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu vesileyle ticaret ve zanaat erbabı tüm esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftası’nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından yeni açılan işletmelere sağlanan açılış desteği programının devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak ilçemizde işletmelerini yeni açan esnaflarımıza açılış desteği programımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Esnaflarımız belediyemize başvurarak organizasyon desteğimizden yararlanabilir” şeklinde konuştu.