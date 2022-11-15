Başkan Sandıkçı: “Canik’te teknoloji okuryazarı bir nesil yetişiyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’te bilim ve teknoloji alanında aldıkları eğitimlerle donanımlı, bilgileriyle geleceğe yön veren, teknoloji okuryazarı bir nesil yetişiyor” dedi.

Canik Belediyesi tarafından bilim ve teknoloji alanında gençlerin ve çocukların eğitim almaları, bu alanda keşif ve çalışmalar gerçekleştirmeleri için ilçeye kazandırılan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen ödüllü slogan yarışması sonuçları açıklandı.

Sloganlar vatandaşlar tarafından belirlendi

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne ait sloganın vatandaşlar tarafından belirlendiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz ve çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri ve eğitim almaları adına ilçemize kazandırdığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün sloganını düzenlediğimiz ödüllü yarışmamızla vatandaşlarımız tarafından belirlendi. ‘Kampüs Senin Slogan Senin’ diyerek düzenlediğimiz yarışmamıza vatandaşlarımız yoğun bir katılım sağladı. Jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda derecelerin belirlendiği yarışmamızda birbirinden farklı ve özgün sloganların ortaya çıkmasına vesile olduk. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Canik’te teknoloji okuryazarı bir nesil yetişiyor”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gençler ve çocukların bilim ve teknoloji eğitim alacağı ve bu alanda kendilerini geliştireceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Keşif Kampüsümüzün içerisinde yer alan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarını gençlerimiz ve çocuklarımız için özel olarak hazırladık. Onlar burada bilim ve teknoloji alanında eğitim alacak ve kendilerini geliştirecekler. Canik’te bilim ve teknoloji alanında aldıkları eğitimlerle donanımlı, bilgileriyle geleceğe yön veren, teknoloji okuryazarı bir nesil yetişiyor” diye konuştu.

Derece alan sloganlar açıklandı

Canik Belediyesi tarafından Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen ödüllü slogan yarışmasında ‘Sen de Hayal Et Geleceği Keşfet’ sloganıyla birinci olan Meltem Vatan Demirci VR gözlük, ‘Geleceğin Yeni Üssü Canik Keşif Kampüsü’ sloganıyla ikinci olan Doğukan Görkem Alakoca tablet, ‘Gençler Geleceği Canik’te Keşfediyor’ sloganıyla üçüncü olan Hülya Memiş ise akıllı bileklik ödülünün sahibi oldu.