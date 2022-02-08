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Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla çıktı”

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelleriyle akşam yemeği programında bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede 15 gün boyunca devam eden kar temizleme çalışmasından hep birlikte yüz akıyla çıktıklarını söyledi.

SAMSUN 08.02.2022, 18:10
Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla çıktı”

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelleriyle akşam yemeği programında bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede 15 gün boyunca devam eden kar temizleme çalışmasından hep birlikte yüz akıyla çıktıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 15 gün boyunca devam eden kar temizleme çalışmasında görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personelleriyle akşam yemeği programında bir araya geldi. Canik Meşe Tesisleri’nde gerçekleşen programa Canik Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Sancak, Muzaffer Emuce ve Ali Altunsoy da katıldı. Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu, ilçede ekip olarak karla mücadele yaptıkları 15 günlük süre boyunca kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce’ye plaket takdiminde bulundu. Kar temizleme çalışmasından hep birlikte yüz akıyla çıktıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kendisine plaket takdim eden Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Emuce teşekkür etti

Canik Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Sancak ve Ali Altunsoy’un da katıldığı programda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, kendisine verilen bu plaketten memnuniyet duyduğunu dile getirerek tüm birim çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, “Geçen sene de bu sürecin benzerini yaşamıştık; fakat bu sene kış daha çetin geçti. Sahada görüp şahit olduğumuz çalışmalarınız bizleri çok onurlandırdı ve mutlu etti. Desteğini bizden esirgemeyen ve sahada hep yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Kendileri kırsalından merkezine kadar ilçenin her noktasında bizimle beraberdi” dedi.

“Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik”

İnsanları mağdur etmeden ekip olarak süreci iyi bir şekilde yönettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karla mücadele eden tüm birim çalışanlarına teşekkür etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hiçbir arkadaşımızın başına bir kaza gelmeden ve hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden ekip arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak 15 gün boyunca ciddi şekilde karla mücadele etti. Arkadaşlarımız kapasitesinin üzerinde gayret sarf etti. Onların gayretli çalışmaları sonucu yüzümüzün akıyla bu işin içinden çıktık” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür etti

Canik’in diğer ilçelere göre çok daha fazla kar aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e karla mücadelede kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. “Kamyonlarla kar taşıdık” diyen Başkan Sandıkçı, “Böyle bir hizmeti daha önce Canik’te kimse görmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir beye çok teşekkür ediyorum. İlçemizden desteklerini hiç esirgemediler. Tüm imkanlarını ilçe halkımız için seferber ettiler” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personellerinin karla mücadele sırasında yaşadıkları hatıra ve duygularını dile getirmesinin ardından program son buldu.

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