Başkan Sandıkçı: “Çalışanlarımızla, ilçe halkımızla kocaman bir aileyiz”

SAMSUN (İHA) – Birimleri tek tek gezerek birim sorumluları ve birim personelleriyle sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yaptığımız hizmetlerde elbette ki personellerimizin katkısı çok çok fazla. Her bir çalışanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı belediye birimlerini tek tek dolaşarak birim sorumlularına ve birim personellerine çalışmalarında başarılar diledi. Birim sorumlularından çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Birim sorumlularıyla, birim personelleriyle, alanda çalışan işçisiyle, şoförüyle ve ilçe halkımızla kocaman bir aileyiz” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı şöyle devam etti: “Canik Belediyesi olarak ilçemizin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak için personellerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerde elbette ki personellerimizin katkısı çok çok fazla. Her bir çalışanıma teşekkür ediyorum. İlçemizin geleceği için, ilçemizde yaşayan insanlarımızın mutluluğu için, yüzlerinin çok daha gülmesi için, daha çok çalışacak, daha çok koşacak, daha çok yorulacağız.”

Yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır Canik ilçesine aşk ile severek isteyerek hizmet yaptıklarını belirten başkan İbrahim Sandıkçı, bu 2 yıl zaman diliminde tüm kurumlarla uyum içinde çalışarak, söz verdiklerinden daha fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Sandıkçı, “Gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik anlayışıyla, sokak sokak, cadde cadde, semt semt sıkılmadık el, girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımınız derdini dert edindik. Bize ulaşan her insanımıza derman olmaya çalıştık. Ulaşamayanlara bizzat belediye personelimiz giderek çözüm üretti. İşimiz gücümüz Canik diyerek, gelişen ve değişen Canik için gece gündüz demeden koşturmaya, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize hizmet yolunda bizimle birlikte emek veren, hizmet üreten her kim varsa hepsine minnet borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.