Başkan Sandıkçı: “Binlerce öğrencimizi kitap fuarında buluşturduk”

Samsun’un Canik Belediyesi, ilçede eğitim hayatına devam eden öğrencileri Karadeniz 7. Kitap Fuarıyla buluşturdu.

Düzenlenen fuar çerçevesinde binlerce öğrenci, Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, yazarlar ve çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Fuar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki binlerce öğrencilerimizi şehrimizde devam eden Karadeniz 7. Kitap Fuarı ile buluşturduk. Eğitimin en temeli kitap okumaktan başlıyor. Yavrularımızın kitap kokusunu teneffüs etmesini ve okumalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimiz burada kitaplarla buluşmalarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek eğitici ve öğretici birçok aktivite ile keyifli zamanlar geçirdiler. Öğrencilerimizi bilgi birikimlerine katkı sağlayacakları, kendilerini geliştirecekleri etkinlikler ve organizasyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.