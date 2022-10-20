Başkan Sandıkçı: “Açılış Desteği programımız devam ediyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni açılan esnaflara yönelik Açılış Desteği programlarının devam ettiğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yeni açılan işletmeleri ziyaret etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandıkçı, onlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Sandıkçı, ilçedeki esnaflarla her fırsatta bir araya geldiklerini belirterek, “Kendileriyle hasbihal ediyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla her gün bir adım daha ileriye taşıdığımız ilçemizde esnaflarımızın ticari hayatlarını da pozitif yönde etkiliyor. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

“Açılış Desteği programı devam ediyor”

Canik Belediyesi tarafından ilçede yeni açılan işletmelere sağlanan Açılış Desteği programının devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde işyerlerini yeni açacak esnaflarımız için özel olarak hayata geçirdiğimiz Açılış Desteği programımız devam ediyor. İşletmelerini yeni açan esnaflarımızın açılış organizasyonu belediye olarak sağlıyoruz. Esnaflarımız belediyemize başvurarak organizasyon desteğimizden faydalanabilir” diye konuştu.