Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi

Samsun Havza’da Kovid-19 salgını sürecinde gasilhane hizmetlerinde görev alan din görevlilerine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen programda, Havza Belediyesi Gasilhanesi’nde görev yapan gassallara teşekkür belgeleri törenle teslim etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, dünyada ve Türkiye’de yaşanan pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirilmesinde bizlere yardımcı olan din görevlilerimize teşekkür ederim. Bu süreçte gerçekten özverili bir şekilde çalışarak, vefat eden hemşerilerimizin dini kurallara göre yıkanmasından defin işlerine kadar emek sarf etmişler, cesaret göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Özdemir, Adnan Kurkmazlı ve Muhammet Kurkmazlı’ya teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Din görevlileri ise Başkan Özdemir’e teşekkür ettiler.