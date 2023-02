Başkan Özdemir: “Yaralarımızı en kısa sürede saracağız”

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 315 depremzedeyi misafir ettiklerini ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Başkan Sebahattin Özdemir, asrın felaketinden etkilenerek Havza’ya gelen depremzede aileleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Özdemir, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Bugüne kadar 12 tır, 3 kamyon, 9 minibüs ve 4 kamyonet yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. Ayrıca Havza Belediyesi olarak 3 kamyon, bir cenaze nakil aracı, bir çöp kamyonu ve 24 personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde müşahede etmek adına depremden etkilenen Elbistan’a gitme fırsatımız oldu. Bizler büyük Türk Milletiyiz. Allah’a şükür güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Havza Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Şu an ilçemizde 84 aileden 315 depremzede misafir edilmekte. Bu vesile ile ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Ziyaretlerde Başkan Özdemir’e Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ve Başkan Yardımcısı Zeki Kurt eşlik etti.