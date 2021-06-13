Başkan Özdemir: "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etme gayretindeyiz"

Samsun’un Havza ilçesinde 4 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve gençlik ve kadın kolları temsilcileri ile birlikte kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Şeyhsafi, Ortaklar, Beyören ve Yazıkışla mahallelerini ziyaret etti. Özdemir ve beraberindekiler burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinlediler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Gerek büyükşehir belediyemiz, gerek ise Havza Belediyesi olarak 2021 yılı için çalışma planlarımızı hazırladık. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın rahatı bizim rahatımız” diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise, “Halkımızın bizlerden olan taleplerini yerinde görmek ve bire bir sorunları ile alakadar olmak adına bu tür ziyaretlere önem veriyoruz” şeklinde konuştu.